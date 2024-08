Nel quartiere Quinto al Mare di Genova è stata vietata la balneazione in tre chilometri di costa a causa di un grosso sversamento di liquami

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha disposto in via precauzionale il divieto di balneazione in tre chilometri di costa nei pressi del quartiere Quinto al Mare, nella parte orientale della città. La decisione è stata presa a causa dello sversamento in mare di una grossa quantità di liquami dovuto alla rottura della condotta di scarico del depuratore.

Lo sversamento è avvenuto giovedì pomeriggio e al largo della costa si è creata una grande chiazza di liquami. L’ARPAL, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, ha prelevato alcuni campioni d’acqua per verificare i livelli d’inquinamento: i risultati delle analisi verranno pubblicati oggi.