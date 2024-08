È morto a 62 anni il conduttore radiofonico e critico musicale Massimo Cotto

È morto il conduttore radiofonico e critico musicale Massimo Cotto. Lo ha annunciato su Instagram la moglie Chiara Buratti. Cotto era nato ad Asti il 20 maggio del 1962, aveva cominciato la sua carriera in una radio privata per poi passare a Radio Rai dove, nel tempo, ha presentato moltissimi eventi e programmi (sette edizioni di Stereonotte, ad esempio). Dal 1999 al 2003 è stato responsabile musicale di Rai Radio 1. Successivamente ha lavorato a Radio 24 e, dal 2012 lavorava a Virgin Radio.

Cotto ha lavorato anche come autore e presentatore per la televisione e il teatro, di cose legate soprattutto alla musica, e come giornalista. Scriveva dal 1984 per la storica rivista italiana Il mucchio selvaggio, per diversi quotidiani e riviste italiane, ma anche internazionali. Cotto ha pubblicato parecchi libri: biografie di cantanti italiani o libri monografici di interviste a personaggi dello spettacolo e della cultura.

Nel 2011, per circa tre settimane, il Post aveva pubblicato delle anticipazioni quotidiane da Il grande libro del rock (e non solo), pubblicato da BUR Rizzoli che racconta storie della storia del rock in forma di calendario.