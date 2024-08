Donald Trump ha messo in dubbio che Kamala Harris si sia sempre identificata come “nera”

Mercoledì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, candidato dei Repubblicani alle elezioni presidenziali di novembre, ha messo in dubbio che Kamala Harris, candidata in pectore dei Democratici, si sia sempre identificata come persona “nera”.

Lo ha detto durante un’intervista alla convention annuale della National Association of Black Journalists, l’associazione statunitense dei giornalisti neri.Harris ha il padre giamaicano e la madre indiana: nel corso dell’intervista Trump ha sostenuto che in passato si fosse identificata come indiana e poi «all’improvviso, ha fatto una svolta ed è diventata una persona nera».

Sono accuse false, dato che Harris ha sempre rivendicato la propria discendenza sia giamaicana che indiana: come hanno fatto notare molti commentatori statunitensi nelle ultime ore, peraltro, Harris ha frequentato la Howard University, una scuola storicamente “nera”, e ha fatto parte della Alpha Kappa Alpha, la prima confraternita universitaria del paese istituita per le donne nere.

Durante l’intervista la giornalista di ABC Rachel Scott ha incalzato più volte Trump sui vari commenti razzisti da lui fatti in passato, tra cui l’aver accusato l’ex presidente Barack Obama di non essere nato negli Stati Uniti e l’aver descritto un procuratore nero come un “animale”. Poi ha chiesto a Trump se condividesse l’opinione di alcuni esponenti Repubblicani secondo cui Kamala Harris sarebbe stata scelta come vicepresidente da Biden, e ora come candidata dai Democratici, solo perché è una donna nera. Trump ha quindi risposto mettendo in dubbio che Harris si sia sempre identificata come “nera”:

«La conosco da molto tempo indirettamente, non molto direttamente, è sempre stata di origine indiana e ha sempre promosso solo la sua origine indiana. Non sapevo che fosse nera fino a qualche anno fa, quando all’improvviso è diventata nera. Ora vuole essere identificata come nera. Quindi non so: è indiana o è nera? Rispetto entrambe le cose [le etnie, ndr], ma è chiaro che lei non le rispetta perché era indiana fino in fondo, e poi all’improvviso ha fatto una svolta ed è diventata una persona nera».

Le frasi di Trump sono state molto contestate dal pubblico della convention, composto perlopiù da giornaliste e giornalisti neri. Harris ha risposto a Trump durante un evento a Houston, in Texas: «Il popolo americano merita di meglio. Il popolo americano merita un leader che dica la verità, un leader che non risponda con ostilità e rabbia di fronte ai fatti. Meritiamo un leader che capisca che le nostre differenze non ci dividono», ha detto.