Giovanni De Gennaro ha vinto la medaglia d’oro nella canoa slalom gareggiando nella categoria K1, cioè kayak a un posto, dodici anni dopo la vittoria di Daniele Molmenti alle Olimpiadi di Londra nella stessa categoria. De Gennaro ha chiuso con un tempo di 88,22 secondi, superando il francese Titouan Castryck (88,42) e lo spagnolo Pau Echaniz (88,87). È la quarta medaglia d’oro italiana in queste Olimpiadi, dopo quelle di Thomas Ceccon nei cento metri dorso, di Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana e quella nella spada a squadre femminile di Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria.

De Gennaro ha 32 anni e aveva già partecipato ad altre due edizioni delle Olimpiadi: a Rio di Janeiro nel 2016 era arrivato settimo, e nel 2021 a Tokyo quattordicesimo. Ha vinto diversi ori mondiali nelle categorie giovanili e quattro ori nelle gare di Coppa del mondo, ma soprattutto viene da un periodo di grande forma, perché a maggio aveva vinto l’oro nella specialità del K1 agli Europei di Tacen in Slovenia.

Anche se lo sport si chiama “canoa slalom”, quella che usa De Gennaro non è una canoa ma un kayak: lo si capisce dalla sigla che indica la specialità, K1. Il kayak e la canoa canadese (quella che si adopera solitamente nello sport agonistico) si differenziano per la posizione che assume il canoista e per il tipo di attrezzo utilizzato (nel kayak si sta seduti con una pagaia, mentre nella canoa inginocchiati e si usa un remo singolo).