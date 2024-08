L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto femminile a squadre

L’Italia ha perso la finale nel fioretto femminile a squadre contro gli Stati Uniti. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo (quest’ultima riserva, ma entrata per il settimo attacco) hanno vinto la medaglia d’argento, sconfitte 45-39 in una finale combattuta soltanto nella prima parte.

Le gare a squadre di scherma sono divise in 9 assalti, in cui si alternano le tre schermitrici titolari (ogni squadra ha anche una riserva). Ogni assalto dura 3 minuti: vince chi arriva prima a 45 stoccate o chi ne ha fatte di più alla fine dei 9 assalti. L’ultimo pareggio è arrivato sul 12-12, grazie a una serie di stoccate di Alice Volpi, poi Lee Kiefer, Lauren Scruggs, Jacqueline Dubrovich e Maia Mei Weintraub hanno pian piano aumentato il vantaggio, non mettendo mai in discussione la vittoria finale.

La squadra italiana è campione mondiale ed europea in carica e sulle fiorettiste italiane c’erano già grandi aspettative per il torneo singolare, in cui invece erano andate peggio del previsto. Nella gara a squadre si sono dimostrate molto superiori sia nei quarti di finale contro l’Egitto che contro il Giappone in semifinale. La squadra statunitense però ha confermato la superiorità mostrata nel torneo individuale: le schermitrici statunitensi hanno vinto sia l’oro che l’argento. L’ultima medaglia d’oro del fioretto femminile a squadre resta quella di Londra 2012, mentre a Tokyo la squadra italiana, con Errigo e Volpi, vinse il bronzo. Questa medaglia è la sedicesima complessiva per l’Italia in queste Olimpiadi.