Silvana Stanco ha vinto la medaglia d’argento nel tiro al piattello

Mercoledì l’atleta italiana Silvana Stanco ha vinto la medaglia d’argento nel trap olimpico femminile, la specialità in cui le tiratrici sparano ai piattelli da dentro una fossa, chiudendo con 40 piattelli colpiti su 50. Stanco ha passato le varie serie ad eliminazione, arrivando ai dieci tiri finali contro l’atleta che ha vinto la medaglia d’oro, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva, che però aveva accumulato un ottimo margine di vantaggio. La medaglia d’argento in questa specialità arriva a 12 anni di distanza dall’oro di Jessica Rossi a Londra 2012 (a Parigi Rossi è uscita alle eliminatorie, in mattinata). È la tredicesima medaglia per l’Italia, il sesto argento.