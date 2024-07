È morto l’attore Roberto Herlitzka

Mercoledì è morto a 86 anni Roberto Herlitzka, uno dei più importanti attori di teatro italiani contemporanei, molto noto anche per aver recitato in diversi apprezzati film per il cinema: si ricorda soprattutto la sua interpretazione di Aldo Moro in Buongiorno, notte di Marco Bellocchio, ma anche per il personaggio di Orlando Serpentieri nella popolarissima serie tv Boris.

Herlitzka era nato a Torino il 2 ottobre del 1937 da padre ceco di religione ebraica e madre di religione cattolica: durante la dittatura fascista il padre scappò in Argentina per sfuggire alle persecuzioni causate dalle leggi razziali, mentre lui rimase in Italia e riuscì a salvarsi usando il cognome della madre, Berruti. Studiò teatro all’Accademia nazionale d’arte drammatica e iniziò a recitare fin da molto giovane in diversi spettacoli diretti da Orazio Costa.

Il suo esordio al cinema fu nel 1973 in Film d’amore e d’anarchia – Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”, di Lina Wertmüller, con cui lavorò diverse altre volte. Per tutti gli anni Settanta e Ottanta si dedicò soprattutto al teatro, diventando uno degli interpreti italiani più apprezzati.

Negli anni Novanta cominciò a recitare in molti più film per il cinema, anche con registi come Paolo Sorrentino e Paolo Virzì. Fu nel 2003 che ottenne la maggiore fama a livello nazionale e internazionale con Buongiorno, notte, in cui interpretò Aldo Moro nel racconto dei giorni del rapimento e per cui vinse un David di Donatello per il miglior attore non protagonista. Il suo ultimo film era stato nel 2022 Leonora addio, di Paolo Taviani.