Il grosso incendio nel quartiere Monte Mario, nel nord di Roma

Questa mattina a Roma è scoppiato un grosso incendio in via Romeo Romei, nel quartiere Monte Mario. Le fiamme sono divampate in un’ampia area verde vicina a piazzale Clodio, agli studi Rai di via Teulada e alla cittadella giudiziaria in cui hanno sede, tra le altre cose, il tribunale, la Corte d’appello e la procura della Repubblica. Gli studi della Rai sono stati evacuati (per questo è stata sospesa la trasmissione Estate in diretta che stava andando in onda) e così quattro edifici di via Ildebrando Goiran e l’Osservatorio astronomico, in cui si trovavano circa 40 persone. Le operazioni per lo spegnimento dell’incendio sono ancora in corso e proseguiranno anche domattina, ma in giornata il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo.

La polizia ha chiuso al traffico viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei e via Faravelli, ma anche i lungotevere Oberdan e Vittoria.

La prima segnalazione ai soccorsi è arrivata verso le 13 e sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le fiamme hanno anche bruciato alcune automobili, e una grossa colonna di fumo nero si è alzata in direzione della terrazza dello Zodiaco, un punto panoramico sulla città che sta sul Monte Mario. Non è ancora stato accertato cosa abbia fatto divampare l’incendio, ma la procura ha già fatto un sopralluogo. Per spegnere l’incendio i vigili del fuoco stanno utilizzando anche due elicotteri.

Da giorni il bollettino della Protezione civile segnalava il rischio elevato di incendi in quasi tutto il Lazio, a causa delle alte temperature estive.