Boeing ha nominato un nuovo amministratore delegato, mentre continua a registrare gravi perdite

Mercoledì Boeing, la principale azienda statunitense produttrice di aeroplani, ha nominato come nuovo amministratore delegato Kelly Ortberg, ex amministratore delegato del fornitore aerospaziale Rockwell Collins, che assumerà l’incarico l’8 agosto. Le azioni dell’azienda sono salite del 2 per cento dall’annuncio della nomina, ma nel secondo trimestre del 2024 Boeing ha registrato una perdita di oltre 1,4 miliardi di dollari, peggiore di quella ipotizzata. Il fatturato dell’azienda è sceso del 15 per cento rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi mesi l’azienda era stata al centro di molte attenzioni per alcuni incidenti, fra cui uno nel quale un aereo aveva perso un pezzo di fusoliera mentre era in volo, negli Stati Uniti. L’uso degli aerei di quel modello (737 Max 9) era stato perciò temporaneamente sospeso in molti paesi e la National Transportation Safety Board, l’ente statunitense che indaga sugli incidenti aerei, aveva aperto un’indagine. A marzo tre dirigenti dell’azienda, fra cui l’amministratore delegato David Calhoun di cui Ortberg prenderà il posto, avevano detto che si sarebbero dimessi prima della fine del 2024.

All’inizio di luglio Boeing si è dichiarata colpevole patteggiando una pena con il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell’ambito di una lunga indagine riguardante due gravi incidenti aerei, avvenuti fra il 2018 e il 2019, e in cui morirono 346 persone, a causa dei difetti di produzione del suo modello 737 Max.