Sette cose che abbiamo comprato a luglio

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Dei sandali di plastica

La redattrice del Post che si occupa di moda ha comprato dei sandali Kobarah di Camper, uno dei modelli più rappresentativi della nuova direzione creativa di questo marchio. Li ha comprati in un verde acido che ricorda il verde “Brat”, cioè quello della copertina diventata virale del disco della cantante pop britannica Charli XCX, ma ci tiene a precisare che questo colore «mi piaceva già da prima». Secondo la redattrice il fatto che siano «gommose e rimbalzanti» le rende abbastanza comode ma, essendo pur sempre delle scarpe col tacco, se non si è abituati a portarle dice che possono non risultare comodissime. Queste verdi si trovano sul sito di Camper in offerta a 97 euro, ma sono disponibili in tanti altri colori che possono costare fino a 130 euro.

Degli occhiali da sole sottili

Una persona del Post ha comprato un paio di occhiali da sole del marchio Nooz, che ha scelto perché sono sottili e leggeri. Li usa tutti i giorni, ma li trova particolarmente comodi quando fa trekking e arrampicata in montagna perché hanno le lenti polarizzate (che bloccano il riverbero della luce) e, dice, «non scivolano sul naso». Vengono venduti assieme a una custodia che è sua volta poco ingombrante. Anche se sembrano fragili e costano poco per la media di un paio di occhiali da sole, continua, «stanno resistendo bene». Si trovano su Amazon a 65 euro.

Una sveglia da polso

Un redattore che per lavoro si alza spesso alle 5 del mattino aveva bisogno di un’alternativa alla sveglia del cellulare per non disturbare la propria compagna, che invece ha orari un po’ più rilassati. Ha quindi preso uno di quegli orologini contapassi di Xiaomi che tra le altre cose può essere impostato per vibrare a un’ora predefinita. Dice che è diventato ormai il suo orologio e che tra le cose che apprezza di più c’è la durata della batteria, che arriva fino a 20 giorni. Lui l’ha trovato in offerta a 20 euro, ma ora su Amazon costa 51 euro circa: come avevamo raccontato comunque la stessa funzione di sveglia ce l’hanno anche molti altri contapassi da polso, alcuni molto più economici.

Un rasoio in abbonamento

Una redattrice del Post ha comprato questo rasoio della marca Fler, che offre un servizio in abbonamento e spedisce a casa le testine di ricambio periodicamente (si può scegliere ogni quanto al momento dell’acquisto, da otto lamette ogni due mesi a 21,50 euro a otto lamette ogni sei mesi, sempre a 21,50 euro). La redattrice dice che è un servizio molto utile perché era «stufa di andare di supermercato in supermercato a cercare le testine del rasoio precedente», ma soprattutto che ne apprezza l’estetica. Il rasoio costa 22 euro e viene venduto con due testine e un supporto per appenderlo al muro.

Un ventilatore portatile

La stessa redattrice che ha comprato il rasoio ha preso anche questo mini-ventilatore portatile come quelli che si usano moltissimo in Giappone e Corea del Sud (di cui richiama un po’ l’estetica pucciosa, visto ha due orecchie da orsetto sulla custodia esterna). Dice che: «rinfresca ottimamente se lo si avvicina un po’ alla faccia» e che, se lo si avvicina troppo, «si ferma subito e non fa male». Funziona anche come torcia e come power bank, infatti ha due prese: una Usb per ricaricarlo e una con ingresso C per collegarlo allo smartphone. È della marca Jisulife e costa 13 euro se lo scegliete rosa (accettando la possibilità che venga scambiato per un sex toy) o 30 euro negli altri colori. Di questi ventilatori vi avevamo già parlato l’anno scorso nella newsletter di Consumismi, quando un redattore particolarmente insofferente al caldo aveva cominciato a portare questo (senza orecchie da orsetto) in redazione.

Una pattumiera per l’umido

Una persona del Post ha comprato questa pattumiera per l’umido che ha scelto perché, rispetto al secchiello fornito dal comune, non lascia passare gli odori, dal momento che rimane perfettamente chiusa e ha un filtro “cattura odori” nel coperchio. Lei la trova particolarmente utile per buttare i bisogni del suo gatto. È della marca di cose per la casa Joseph Joseph, costa 35 euro e si trova su Amazon.

Dei pantaloni impermeabili

Un redattore del Post ha preso questi pantaloni impermeabili del marchio di abbigliamento sportivo CMP da mettere quando va in motorino per ripararsi da pioggia e vento. Si indossano sopra ai propri pantaloni normali, sono abbastanza ampi e hanno elastici in vita e attorno alle caviglie che permettono di non togliersi le scarpe quando li si indossa. Una volta usati si possono ripiegare all’interno di una delle tasche, che diventa una sorta di sacchetto. Li ha scelti principalmente perché avevano molte recensioni positive su Amazon, dove in blu costano 17 euro (quelli neri al momento non sono disponibili).

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.