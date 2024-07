In Venezuela uno dei partiti di opposizione a Nicolás Maduro ha detto che un suo leader è stato arrestato

Martedì il partito di sinistra Volontà Popolare ha detto che Freddy Superlano, il suo coordinatore politico nazionale, è stato arrestato. Alle elezioni presidenziali dello scorso 28 luglio Volontà Popolare faceva parte della coalizione di opposizione al presidente Nicolás Maduro: i risultati ufficiali diffusi dal governo hanno assegnato a Maduro la vittoria con il 51,2 per cento dei voti, ma sono stati molto contestati e non sono stati riconosciuti dalle opposizioni, che hanno dichiarato come “presidente eletto” il loro candidato, Edmundo González Urrutia.

Stanno circolando online dei video che mostrano delle persone vestite completamente di nero mentre ne caricano altre in macchina con la forza: tra queste ci sarebbe anche Superlano. Al momento non è chiaro perché sia stato arrestato, ma da anni Maduro governa il paese con metodi autoritari e cerca, tra le altre cose, di silenziare il dissenso.