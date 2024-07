A Southport, a nord di Liverpool, è stato arrestato un ragazzo sospettato di aver accoltellato almeno otto persone, tra cui bambine e bambini

Lunedì pomeriggio è stato arrestato un ragazzo sospettato di aver accoltellato almeno otto persone a Southport, una città costiera che si trova una trentina di chilometri a nord di Liverpool, nel nord-ovest dell’Inghilterra. L’attacco è stato compiuto poco prima di mezzogiorno, quando in Italia erano le 13: la polizia ha detto di aver arrestato un ragazzo di 17 anni che è in custodia cautelare in attesa di essere interrogato, e ha aggiunto che al momento non sta trattando l’attacco come un gesto terroristico, né sta cercando eventuali altre persone coinvolte. Alcuni testimoni hanno detto che tra le persone ferite ci sono anche bambine e bambini, che sono stati portati in alcuni ospedali della zona, tra cui quello di Liverpool.

Al momento la polizia non ha diffuso l’identità delle persone attaccate né la loro età, e non si sa nemmeno quali possano essere le motivazioni del presunto assalitore. Vicino al luogo dell’attacco si stava tenendo un evento di danza e yoga rivolto a bambine e bambini tra i due e i sei anni.