Filippo Macchi ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto individuale

Filippo Macchi ha perso la finale del fioretto individuale di Parigi 2024 all’ultima stoccata contro il campione olimpico in carica Cheung Ka Long, di Hong Kong. Macchi era arrivato in finale piuttosto a sorpresa: è alla prima Olimpiade ed è il più giovane della squadra di fioretto italiana (22 anni). L’argento è un ottimo risultato, ma la finale persa ha lasciato molta delusione e rabbia in Macchi e nella federazione italiana di scherma.

Sul 14 pari, la finale si è infatti decisa in un’ultima singola stoccata. In tre occasioni sono arrivate tre stoccate quasi contemporanee dei due atleti, entrambi convinti di aver piazzato quella vincente. Nelle prime due situazioni i giudici, nonostante l’analisi video, non hanno potuto prendere una decisione. Nella terza la stoccata decisiva è stata assegnata dai giudici a Cheung Ka Long.