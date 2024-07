In alcune parti della Francia il traffico internet ha subìto rallentamenti per il danneggiamento dei cavi della fibra ottica

Nella notte fra domenica e lunedì in Francia le reti di fibra ottica sono state danneggiate in sei dipartimenti: Bouches-du-Rhône, Aude, Oise, Hérault, Meuse e Drôme. Persone che usavano le reti delle compagnie telefoniche Orange, SFR, Bouygues e soprattutto Free, fra le più utilizzate nel paese, hanno segnalato problemi fino alla fine della mattinata, quando la situazione è tornata alla normalità. I problemi sono stati causati dal taglio doloso di alcuni cavi della fibra ottica a lunga distanza di SFR, una delle più grandi in Francia, a cui si appoggiano anche molte altre compagnie.

Non è chiara la motivazione di questo atto, ma è possibile che abbia a che fare con i Giochi Olimpici che si stanno svolgendo a Parigi, anche se le interruzioni non hanno riguardato il dipartimento della capitale. Negli ultimi giorni infatti ci sono stati altri atti di sabotaggio: qualche giorno fa un incendio doloso aveva già danneggiato un’antenna di collegamento e alcuni cavi di fibra ottica vicino a Tolosa. Nelle vicinanze erano stati trovati dei graffiti con la scritta “No J.O.”, ossia “No Giochi Olimpici”. Al momento non ci sono prove che questi due atti siano collegati.

Anche venerdì scorso, lo stesso giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, la rete ferroviaria ad alta velocità in Francia era stata danneggiata in tre punti da azioni di sabotaggio che la società che gestisce le ferrovie nazionali (SNCF) aveva definito «su vasta scala»: per ora non è stato stabilito con certezza se sia stata un’azione di protesta contro l’evento.

– Leggi anche: Una persona è stata arrestata per il sabotaggio della rete ferroviaria francese di venerdì