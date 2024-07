Nicolò Martinenghi ha vinto il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi

Il nuotatore italiano Nicolò Martinenghi ha vinto l’oro nei 100 metri rana, il primo dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi. Martinenghi era considerato competitivo per una medaglia, ma la sua vittoria è arrivata in modo abbastanza inaspettato, anche perché si era qualificato per la finale con delle prestazioni un po’ inferiori alle sue possibilità.

Articolo in aggiornamento