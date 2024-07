Su tutte le prime pagine di oggi si parla dell’attacco sulle Alture del Golan, in Israele, in cui almeno 12 persone sono state uccise da un razzo, lanciato secondo Israele dal gruppo radicale libanese Hezbollah, alleato di Hamas. Un’altra notizia molto presente riguarda le critiche e polemiche, negli ambienti conservatori e cattolici di tutto il mondo, per l’Ultima cena reinterpretata in chiave queer da un gruppo di drag queen alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. La terza notizia presente su tutte le prime pagine riguarda la grave siccità in Sicilia, dopo il riconoscimento da parte della Conferenza Stato-Regioni di «condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali» per tutta l’isola dal luglio dello scorso anno allo scorso maggio. Si parla inoltre della visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Cina e della prima medaglia italiana di queste Olimpiadi, con l’argento di Filippo Ganna per il ciclismo su strada.