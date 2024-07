Almeno 21 persone sono morte per il tifone Gaemi a Taiwan e in Cina

Almeno 10 persone sono morte per una frana nell’Hunan, una regione nel sud-est della Cina, che è stata causata dalle piogge del tifone Gaemi, che ha anche causato la morte di 10 persone a Taiwan e di un’altra persona a Shanghai. Prima di arrivare in Cina giovedì, il tifone era passato dalle Filippine, dove aveva causato la morte di almeno 34 persone e vari problemi di navigazione – tra cui il ribaltamento di una petroliera nella baia di Manila. La frana nell’Hunan è avvenuta nel villaggio di Yuelin, in una zona montuosa, e ha travolto una casa.

A Taiwan ci sono anche due dispersi e 895 persone sono state ferite durante il passaggio del tifone. Sull’isola ci sono più di 5mila abitazioni prive di corrente elettrica per le conseguenze della tempesta.