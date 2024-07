L’Italia ha vinto il bronzo olimpico nella 4x100m stile libero maschile di nuoto

La squadra italiana composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo ha vinto il bronzo nella 4x100m stile libero maschile di nuoto alle Olimpiadi di Parigi. Ha chiuso con un tempo di 3 minuti, 10 secondi e 70 centesimi dietro a Stati Uniti e Australia, rispettivamente medaglie d’oro e d’argento.

È un risultato abbastanza sorprendente: il quartetto italiano non partiva tra i favoriti ed è riuscito ad arrivare terzo davanti a squadre forti come quelle della Cina, della Francia e del Regno Unito. È la terza medaglia a queste olimpiadi per l’italia, dopo l’argento di Filippo Ganna nel ciclismo su strada e il bronzo di Luigi Samele nella sciabola singolare.