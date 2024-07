Decine di persone sono state arrestate in Uganda nel corso di proteste contro il governo

Lunedì decine di persone sono state arrestate a Kampala, la capitale dell’Uganda, nel corso di una grande manifestazione di protesta contro la diffusa corruzione nel governo del paese. Secondo un gruppo che si occupa della difesa dei diritti umani nel paese e che offre assistenza legale ai detenuti, sarebbero state arrestate almeno 60 persone.

La manifestazione era stata organizzata sui social media da oppositori del governo e attivisti per la democrazia, ma le autorità l’avevano vietata e sabato il presidente Yoweri Museveni aveva avvertito in un discorso televisivo che i manifestanti avrebbero «giocato con il fuoco» se avessero partecipato.

Yoweri Museveni ha 79 anni e governa il paese in modo autoritario dal 1986. Il governo di Museveni è noto per la repressione delle opposizioni: nel 2020 c’erano state enormi proteste antigovernative in cui la polizia aveva ucciso oltre 50 manifestanti. A settembre inoltre erano stati vietati tutti i raduni dei sostenitori del leader dell’opposizione Bobi Wine, candidato alle elezioni presidenziali del 2021 poi vinte da Museveni (che secondo l’opposizione si sarebbero svolte con irregolarità e brogli).