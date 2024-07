Almeno 15 migranti sono morti e oltre 190 sono dispersi a causa di un naufragio al largo della Mauritania 

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha detto che almeno 15 migranti sono morti e oltre 190 sono attualmente dispersi a causa di un naufragio al largo della Mauritania, stato dell’Africa orientale da cui parte una rotta sempre più usata dalle persone migranti che voglio raggiungere l’Europa attraverso le isole Canarie. Il punto in cui è avvenuto il naufragio non era lontano dalla città costiera di Nouakchott, capitale dello stato: la guardia costiera locale ha detto di aver soccorso 120 persone, tra cui quattro minori non accompagnati. Sono ancora in corso le ricerche delle persone disperse.