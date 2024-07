Le stazioni della metro A di Roma dal capolinea Battistini a Termini rimarranno chiuse dal 10 al 25 agosto a causa di lavori

Nelle prossime settimane si intensificheranno i lavori sulla linea della metro A di Roma: dal 10 al 25 agosto rimarranno chiuse le stazioni che vanno dal capolinea Battistini a Termini (circa metà della linea) e i treni saranno sostituiti da autobus, mentre la stazione di Furio Camillo rimarrà chiusa dal 15 agosto fino al 7 novembre. Queste chiusure si aggiungono a quelle già in corso: la stazione di Spagna è chiusa dal 15 luglio e lo sarà fino al 3 ottobre, quella di Ottaviano dal 22 luglio al 6 novembre.

I lavori fra Battistini e Termini prevedono l’impermeabilizzazione delle stazioni e l’installazione di binari “ballastless”, cioè senza traversine e massicciata. A Furio Camillo invece saranno rifatti scale mobili e ascensori. Inizialmente questi lavori erano stati programmati per l’anno prossimo, ma sono stati anticipati per non interferire con il Giubileo, l’anno santo della Chiesa cattolica che il papa convoca periodicamente dal 1300 e che inizierà nel dicembre del 2024.

– Leggi anche: I molti scavi archeologici a Roma favoriti dai lavori per il Giubileo