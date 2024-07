Jannik Sinner ha detto che non andrà alle Olimpiadi di Parigi per una tonsillite

Il tennista italiano Jannik Sinner ha annunciato che a causa di una tonsillite non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, che cominceranno ufficialmente venerdì 26 luglio. Sinner, che è il numero 1 del ranking mondiale maschile e nettamente il miglior tennista italiano in circolazione, era molto atteso ai Giochi ed era ovviamente stato convocato: avrebbe dovuto giocare in rappresentanza dell’Italia sia nel torneo singolare che in quello di doppio. Ha detto che saltare le Olimpiadi è per lui «una grandissima delusione», dal momento che le considerava uno dei suoi «obiettivi principali per questa stagione».