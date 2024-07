I genitori di Matteo Renzi sono stati condannati in primo grado per il caso delle fatture false

Mercoledì il tribunale di Firenze ha condannato a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni di carcere Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitore dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ora leader di Italia Viva. Renzi e Bovoli sono stati giudicati colpevoli di aver emesso fatture false nel processo di primo grado per il fallimento delle cooperative Marmodiv, Delivery e Europe Service, mentre sono stati assolti dall’accusa di bancarotta. Matilde Renzi, loro figlia e sorella di Matteo, è stata assolta da tutte le accuse. La difesa ha detto che presenterà ricorso in appello.

Il processo era legato a un caso emerso con un’indagine del 2019, riguardante il fallimento della cooperativa Direkta Srl, che era in affari con le società della famiglia Renzi. In particolare l’inchiesta della procura di Firenze riguarda il fallimento di tre cooperative: Delivery, Europe service e Marmodiv. Tutte e tre queste cooperative erano collegate a Eventi 6, società di marketing fondata da Tiziano Renzi. Secondo l’accusa erano state costituite per mettere a disposizione della società-madre manodopera senza avere oneri previdenziali ed erariali. Secondo l’accusa non appena queste società collegate raggiungevano uno stato di difficoltà economica venivano abbandonate: il lavoro operativo veniva insomma scaricato su queste società collegate, mentre la società capofila restava sgravata dagli oneri fiscali e contributivi.

Il pubblico ministero Luca Turco aveva chiesto, in una requisitoria del dicembre 2023, una condanna a 5 anni di reclusione per Renzi e Bovoli e a 10 mesi per la figlia, oltre a condanne tra 1 anni e 4 anni e 8 mesi per altri sette imputati. Renzi e Bovoli furono messi agli arresti domiciliari nel febbraio del 2019: la misura cautelare fu all’epoca molto criticata perché considerata eccessiva.