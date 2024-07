A Mosca due persone sono state ferite nell’esplosione di una bomba nascosta sotto a un’auto

Mercoledì in via Sinyavinskaya, nel nord di Mosca (la capitale della Russia), due persone sono rimaste ferite dopo che un’auto di un militare è esplosa vicino a un edificio residenziale. Il militare in questione, Andrei Torgashov, era da poco salito insieme alla moglie sulla propria Toyota, parcheggiata, quando l’auto è esplosa. Entrambi sono feriti e Torgashov ha perso le gambe.

Secondo la Tass, la principale agenzia di stampa russa, qualcuno ha fatto detonare da remoto un ordigno esplosivo posizionato sotto l’auto, vicino al sedile del conducente. Gli investigatori al momento credono che l’esplosione possa essere collegata al lavoro di Torgashov, che secondo il quotidiano russo Kommersant lavora per i servizi segreti militari russi ed è responsabile delle comunicazioni della sua unità. Una delle piste che stanno seguendo coinvolgerebbe i servizi segreti ucraini.