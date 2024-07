All’aeroporto di Catania sono stati sospesi tutti i voli a causa dell’eruzione dell’Etna

Martedì mattina tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania sono stati sospesi a causa della cenere vulcanica emessa nell’atmosfera dall’eruzione dell’Etna. L’aeroporto sarà aperto una volta che l’eruzione sarà finita e l’eventuale cenere finita sulle piste di atterraggio e sulle altre strutture sarà rimossa. I voli sono stati cancellati o dirottati su altri aeroporti: la società che gestisce l’aeroporto, la SAC, consiglia alle persone coinvolte di consultare le compagnie aeree per conoscere lo stato dei voli.