La presidente della Rai Marinella Soldi ha annunciato che si dimetterà dal proprio incarico per «ragioni personali e professionali». Le dimissioni saranno effettive dal prossimo 10 agosto. Soldi ha comunicato la sua decisione in una lettera inviata al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e ha fatto sapere che le dimissioni saranno formalizzate durante la prossima riunione del consiglio di amministrazione della Rai, prevista per la prossima settimana. Martedì mattina una nota della Rai aveva annunciato che, a partire dal prossimo primo settembre, Soldi sarebbe diventata consigliera non esecutiva del Commercial Board dell’emittente britannica BBC.