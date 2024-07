Mondadori ha comprato la società che gestisce i diritti della nota food blogger Benedetta Rossi

Lunedì il gruppo editoriale Mondadori ha annunciato l’acquisto di Waimea, la società che gestisce i diritti di Benedetta Rossi, una delle food blogger più seguite d’Italia, quella della serie “Fatto in casa da Benedetta”. Rossi ha quasi 5 milioni di follower su Instagram e oltre 3 milioni di iscritti al proprio canale YouTube.

Mondadori acquisterà per 6,9 milioni di euro il 51 per cento del capitale sociale della società, attualmente posseduta quasi totalmente da Rossi e da suo marito Marco Gentili. A Rossi e Gentili resterà il 49 per cento della società. Mondadori ha motivato l’acquisizione di Waimea col desiderio di creare un unico contenitore dedicato al cibo e alle ricette insieme al sito GialloZafferano, comprato nel 2016.