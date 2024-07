Weekly Beasts

In via eccezionale ci sono due foto di megattere nella raccolta di animali della settimana: una vicina a Panama e una davanti a un iceberg in Groenlandia. Ogni anno le megattere intraprendono un lungo viaggio, che le porta a migrare verso i poli. Nell’emisfero sud, la migrazione avviene verso l’Antartide quando da noi è inverno, mentre durante l’inverno australe (la nostra estate) questi grandi cetacei tornano verso nord, in tempo per il periodo della riproduzione. Facendo tutte queste cose, ovviamente, si parlano, come abbondantemente spiegato nel podcast del Post Sonar, uscito la scorsa settimana. A seguire ci sono una famiglia di coati (un tipo di procionidi), un tessitore baya (che è un uccello diffuso nel sud-est asiatico), un castoro americano, un opossum e un procione, comune.