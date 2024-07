Anche oggi ci sono grandi ritardi dei treni a causa di «persone non autorizzate» sui binari a Firenze

Dalle 10 circa di sabato molti treni che passano per Firenze sono in ritardo, secondo Trenitalia «a causa di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario a Firenze Campo di Marte», una delle principali stazioni della città. I treni viaggiano a velocità ridotta per precauzione e si sono accumulati ritardi superiori ai 100 minuti per diversi Intercity e Regionali, con alcune cancellazioni e limitazioni dei percorsi. Il problema ha interessato anche i treni dell’alta velocità con ritardi di più di un’ora per buona parte dei Frecciarossa che viaggiano tra Milano e Roma. Venerdì c’erano stati forti ritardi sulla linea ad alta velocità e su quella convenzionale per alcuni problemi tecnici sempre nella zona di Firenze.