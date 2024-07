È morto a 80 anni l’ex presidente del Vietnam Nguyen Phu Trong

Venerdì è morto a 80 anni Nguyen Phu Trong, ex presidente del Vietnam e politico di lungo corso nella storia del paese: dal 2011 Nguyen Phu Trong era segretario del Partito comunista vietnamita, il partito dominante nel paese, ed era stato anche presidente dal 2018 al 2021. Era considerato uno dei leader politici più influenti e potenti della storia recente del Vietnam, noto soprattutto per il ruolo avuto nella rapida crescita economica del paese negli ultimi decenni e per le sue campagne di contrasto alla corruzione.