Nelle fognature di Gaza è stato trovato il virus della poliomielite

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha detto che nei giorni scorsi nelle acque reflue delle fognature del territorio è stato rilevato il virus che causa la poliomielite, malattia che può provocare forme permanenti di paralisi e nei casi peggiori la morte. Il virus è stato eradicato a livello mondiale grazie ai vaccini, ma ne esiste ancora una forma derivata dal vaccino, che provoca epidemie piuttosto limitate e più facilmente contenibili.

Il ministero della Salute di Gaza ha detto che i test effettuati dall’Unicef, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, «hanno mostrato la presenza di poliovirus» nelle acque reflue del territorio, che scorrono spesso a poca distanza dagli accampamenti in cui decine di migliaia di civili sono sfollati in seguito all’invasione di Israele, avvenuta lo scorso ottobre. Il ministero ha detto anche che il rifiuto di Israele di far entrare le forniture igieniche a Gaza «crea un ambiente adatto per la diffusione di diverse malattie» e che il poliovirus può creare «un disastro sanitario e pone migliaia di persone a rischio di contrarre la poliomielite».

