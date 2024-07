Le foto dei tanti aeroporti bloccati a causa del guasto informatico

Da venerdì mattina un guasto informatico sta provocando problemi in tutto il mondo ai sistemi che utilizzano alcuni dei servizi di Microsoft. Alcuni tra i disservizi più importanti riguardano gli aeroporti, dove in mattinata moltissimi voli sono stati cancellati e altri sono partiti in grande ritardo, a causa dei problemi dei sistemi usati dalle compagnie aeree. Questi, uniti alla confusione generale, hanno causato lunghe code ai gate e ai controlli.

I problemi stanno riguardando aeroporti in tutto il mondo: tra gli altri a Cleveland, in Ohio, ci sono lunghe code, mentre a Belfast, in Irlanda del Nord, uno degli schermi che di solito danno informazioni sullo stato dei voli è stato sostituito da un cartellone da compilare a mano.

Ci sono stati disagi anche in Italia: all’aeroporto di Roma Leonardo da Vinci-Fiumicino, il più trafficato d’Italia, finora sono stati cancellati circa 50 voli, tra partenze e arrivi. All’aeroporto di Bergamo Orio al Serio invece è stata attivata un’unità di crisi per evitare problemi e non ci sono stati molti ritardi, benché le code siano più lunghe del normale. A Venezia le operazioni di check-in e imbarco sono rallentate, mentre a Bologna non ci sono state cancellazioni ma il personale di terra è stato costretto in larga parte a compilare manualmente le informazioni di check-in dei passeggeri, rallentando inevitabilmente le operazioni di imbarco.