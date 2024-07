Sono state salvate 9 delle 16 persone che erano disperse dopo che una petroliera si era rovesciata al largo dell’Oman

Le autorità marittime dell’Oman hanno detto che sono state trovate e salvate 9 delle 16 persone che erano disperse da lunedì dopo che una petroliera si era rovesciata al largo delle coste del paese: un’altra persona è stata trovata morta. Le autorità omanite hanno fatto sapere che stanno continuando le ricerche delle altre 6 persone disperse.

Le persone disperse erano tutte parte dell’equipaggio della nave, che si chiama Prestige Falcon, batte bandiera delle Isole Comore ed è lunga 117 metri, relativamente poco per una petroliera. Il ribaltamento era avvenuto 46 chilometri a sud-est del centro abitato di Ras Madrakah, e non sono ancora chiare le cause. I dispersi erano 13 indiani e 3 srilankesi: quelli salvati sono 8 indiani e uno srilankese.