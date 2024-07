Le 16 persone dell’equipaggio di una petroliera che si è rovesciata al largo dell’Oman sono disperse

Lunedì una petroliera si è rovesciata al largo delle coste dell’Oman, nel sud-est della penisola araba: martedì il Centro omanita per la sicurezza in mare ha detto che le 16 persone che costituiscono l’equipaggio (13 indiani e 3 srilankesi) sono ancora disperse. Il ribaltamento è avvenuto 46 chilometri a sud-est del centro abitato di Ras Madrakah.

La nave si chiama Prestige Falcon, batte bandiera delle Isole Comore ed è lunga 117 metri, relativamente poco per una petroliera. Solitamente navi così piccole sono usate per viaggi brevi e vicino alla costa. Era partita dagli Emirati Arabi Uniti ed era diretta al porto di Aden, in Yemen. Non è chiaro se ci sia il rischio di una fuoriuscita di petrolio o altri materiali.