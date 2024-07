Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato positivo al COVID-19 e ha annullato la presenza a un evento a Las Vegas

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato positivo al COVID-19 e ha perciò dovuto annullare la sua presenza a un evento elettorale a Las Vegas, in Nevada. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto che Biden ha «sintomi lievi» e un «malessere generale» dovuto all’infezione, e che passerà i prossimi giorni in isolamento nella propria casa nel Delaware.

La notizia della positività di Biden sarebbe di poco conto se non fosse che nelle ultime settimane si è molto discusso del suo stato di salute psico-fisica in vista delle elezioni presidenziali di novembre, dove sarà il candidato dei Democratici contro Donald Trump. In molti dentro al suo partito stanno iniziando a dubitare che Biden, che ha 81 anni, sia in grado di sostenere l’elezione (specialmente dopo il disastroso primo dibattito televisivo con Trump, in cui era sembrato in più occasioni confuso) e a fare pressioni perché si ritiri.