L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google per possibili carenze nelle informazioni date agli utenti

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato in Italia, meglio nota come Antitrust, ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google e Alphabet, l’azienda che controlla il motore di ricerca. Secondo l’Antitrust l’informativa presentata agli utenti da Google nel momento in cui accettano di collegare alcuni servizi al proprio account sulla piattaforma sarebbe «lacunosa, incompleta e ingannevole»: Google non informerebbe gli utenti di tutti gli usi dei loro dati, potenzialmente influenzando le loro scelte. Gli utenti inoltre non potrebbero decidere se concedere il consenso per l’utilizzo dei propri dati solo per alcuni dei servizi di Google e non per altri.