Torna Talk a Faenza

Il 20, 21 e 22 settembre il Post tornerà a Faenza con Talk, le giornate di incontri per parlare di tutto e per incontrarsi, assieme alla redazione del Post, a ospiti, amici e alle lettrici e i lettori del Post.

L’edizione di quest’anno sarà la sesta Faenza, dove ormai il Post è un po’ di casa, e sarà permessa dall’accoglienza del Comune e di Faventia Sales, il bello spazio all’aperto che ha ospitato già le cinque precedenti edizioni di Talk, oltre che dall’aiuto di enti e aziende che anche quest’anno contribuiranno economicamente all’organizzazione. L’edizione di quest’anno sarà anche più grande, con ancora più posti e con un programma più ricco: abbiamo aggiunto due spettacoli serali, a teatro (bisogna sempre provare a fare cose nuove, no?).

Gli incontri di Talk cominceranno il pomeriggio di venerdì 20 settembre e continueranno fino al tardo pomeriggio di domenica 22. Ci saranno, per la redazione del Post, tra gli altri Luca Sofri, Francesco Costa, Elena Zacchetti, Luca Misculin, Emanuele Menietti, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Stefano Nazzi, Mario Macchioni, Viola Stefanello, Laura Loguercio, Matteo Bordone e Matteo Caccia.

E poi ci saranno Michele Serra, Daniela Collu, Francesco Piccolo, Vera Gheno, Pif, Irene Soave, Marino Sinibaldi, Mario Calabresi, Beatrice Mautino, Donatella Di Pietrantonio, Fabio Genovesi, Massimo Cirri, e le autrici e gli autori finalisti del Premio Vero: Valentina Furlanetto, Tommaso Munari, Paolo Pecere e Concetto Vecchio. Ma il programma non è ancora completo e si arricchirà ulteriormente.

I biglietti per partecipare a Talk a Faenza saranno disponibili da inizio settembre, con uno sconto per abbonate e abbonati del Post (che riceveranno in anticipo tutte le informazioni per prenotare). Intanto chi vuole può tenersi libero per quel fine settimana.

Ci vediamo a Faenza.