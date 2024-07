A Parigi un’automobile ha investito alcune persone sedute in un bar: una è morta e altre tre sono ferite gravemente

Mercoledì, nel centro di Parigi, in Francia, un’automobile è salita su un marciapiede e ha investito alcune persone sedute all’esterno di un bar: una è morta e altre tre sono ferite e in condizioni gravi, scrive Le Monde citando fonti della polizia, che non ha ancora fatto comunicazioni ufficiali.

È successo poco dopo le 19:30: il conducente dell’automobile ha provato a fuggire ma la polizia lo ha arrestato, insieme a una persona che era sull’auto con lui, che è risultata positiva ai test per l’alcol e le sostanze stupefacenti. Il conducente è attualmente in custodia cautelare: la procura di Parigi ha detto in serata che è accusato di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Sempre Le Monde scrive che diverse persone hanno detto di aver visto ripetutamente girare per il quartiere la stessa automobile, prima dell’investimento.