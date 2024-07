Kaja Kallas si è dimessa da prima ministra dell’Estonia per assumere la carica di Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri

Lunedì Kaja Kallas si è dimessa da prima ministra dell’Estonia: a giugno era stata nominata dal Consiglio Europeo come Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri, e ha dovuto lasciare l’incarico di governo per assumere quello europeo. Rimarrà prima ministra ad interim fino alla formazione di un nuovo governo, che dovrebbe avvenire all’inizio di agosto. Kallas ha indicato come proprio successore l’attuale ministro dell’Ambiente, Kristen Michal.

Kallas guida il Partito Riformatore Estone, di centro, ed era prima ministra dell’Estonia, un piccolo paese baltico al confine con la Russia, dal 2021. Ha ripetutamente espresso posizioni ostili alla Russia e in sostegno alla NATO, l’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti di cui fanno parte la maggior parte dei paesi occidentali. L’Estonia è uno dei paesi che hanno fornito più aiuti militari all’Ucraina, in rapporto alla popolazione (ha circa 1,4 milioni di abitanti).