Weekly Beasts

I procioni sono originari del Nord America, ma negli ultimi decenni si sono diffusi anche in aree urbane di altri paesi del mondo dove erano stati portati come animali da compagnia o come attrazioni all’interno di zoo privati. Sono animali con grandi capacità di adattamento agli ambienti nuovi e sono rapidi a riprodursi, per cui si trovano bene nelle città, dove mangiano dalle ciotole degli animali domestici e dai bidoni della spazzatura e fanno vari danni. A Francoforte sull’Oder, dove vivono i due procioni presenti in questa raccolta, ne vennero introdotti due sul territorio novanta anni fa e oggi ci sono quel tipo di problemi. Tra gli altri animali un longhorn del Texas tra le strade di una cittadina in Pennsylvania, un pangolino nato da poco, una capra nubiana e un orso polare e un chea – sapete cosa è un chea (o kea)? – alle prese con rimedi contro il caldo.