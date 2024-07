In Nigeria almeno 22 studenti sono morti a causa del crollo della scuola in cui stavano facendo lezione

Venerdì in Nigeria il crollo di una scuola durante l’orario di lezione ha causato la morte di almeno 22 studenti, molti dei quali avevano intorno ai 15 anni, nel nord della città di Jos, capitale dello stato del Plateau. Il crollo dell’edificio, di due piani, aveva inizialmente intrappolato 154 studenti, ma il portavoce della polizia di Plateau, Alfred Alabo, ha detto che le autorità sono riuscite a soccorrerne 132, che sono stati portati in vari ospedali della zona.

Il governo dello stato ha detto che la scuola è crollata a causa della «debolezza della struttura» e alla sua «posizione vicino a un fiume» e ha chiesto alle scuole che si trovano in condizioni simili di chiudere. Episodi di questo tipo non sono rari in Nigeria, dove ci sono stati più di dieci crolli simili negli ultimi due anni, sempre a causa di una scarsa manutenzione degli edifici.