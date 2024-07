Un detenuto è morto nel carcere di Trieste, dove giovedì c’era stata una protesta dei detenuti

Un detenuto è stato trovato morto nella sua cella nel carcere Ernesto Mari di Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Sul posto erano intervenuti i soccorsi medici: le cause del decesso non sono ancora state accertate e ci sono poche informazioni. Giovedì nel carcere c’era stata una grossa protesta dei detenuti, in seguito alla quale alcune persone erano state portate in ospedale: al momento non si sa se la morte del detenuto sia legata a quegli avvenimenti.

Giovedì pomeriggio un centinaio di detenuti aveva iniziato a protestare contro le scarsissime condizioni igieniche e sanitarie della struttura, il caldo insopportabile e il sovraffollamento. A partire dalle 19:30 i detenuti avevano lanciato in strada alcuni oggetti e avevano dato fuoco agli arredi presenti nelle celle. Gli incendi sono poi stati spenti. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha bloccato la strada su cui si trova l’ingresso principale del carcere e quelle limitrofe. Quattro persone sono state portate in ospedale, di cui una con un’intossicazione dovuta al fumo dei lacrimogeni e due detenuti con problemi cardiaci, trasferiti per sicurezza.

Come molte altre carceri in Italia, anche quello di Trieste è gravemente sovraffollato: al 30 giugno erano presenti 257 detenuti, a fronte di una capienza di 150 posti. Questa settimana oltre che in quello di Trieste c’erano state proteste nelle carceri di Viterbo e di Sollicciano, a Firenze.