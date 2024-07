In Polonia 27 minatori sono bloccati sottoterra dopo che una scossa di terremoto ha danneggiato la miniera in cui stavano lavorando

Giovedì in Polonia una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha danneggiato uno dei pozzi di una miniera di carbone nella città di Rydultowy, nel sud della Polonia al confine con la Repubblica Ceca, lasciando decine di minatori intrappolati sottoterra. Aleksandra Wysocka-Siembiga, la portavoce della Polska Grupa Górnicza (l’azienda che gestisce la miniera), ha detto che a causa della scossa erano rimasti inizialmente bloccati 68 minatori, ma che 41 sono già stati portati in superficie: 15 sono ricoverati in condizioni stabili. Al momento i soccorsi non sono ancora riusciti a mettersi in contatto con due dei minatori intrappolati.

Non è chiaro in quale situazione queste persone si trovino, né quali siano i danni provocati alla miniera dal terremoto.