Nel luglio del 2026 uscirà un quinto film della saga di “Shrek”

Martedì la società di produzione cinematografica Dreamworks ha annunciato che sta lavorando a Shrek 5, e ha detto che uscirà il primo luglio 2026. Il film sarà il quarto seguito del celebre film del 2001, primo vincitore del premio Oscar al miglior film di animazione, e nella versione in lingua originale i protagonisti saranno doppiati dagli stessi attori: Mike Meyers per l’orco Shrek, Cameron Diaz per sua moglie, la principessa Fiona, ed Eddie Murphy per il loro amico Ciuchino, un asino parlante.

Le storie dei vari film ruotano attorno alle avventure dello scorbutico orco Shrek e dei suoi amici in un mondo che ribalta l’immaginario classico delle fiabe, con moltissimi riferimenti alla cultura contemporanea. Dopo il successo del primo film anche il secondo della serie (Shrek 2, uscito nel 2004) fu molto apprezzato dalla critica e dal pubblico, confermando quella di Shrek come una delle più amate saghe cinematografiche di animazione. I successivi due sequel (Shrek terzo del 2007 e Shrek e vissero felici e contenti del 2010) invece non furono altrettanto apprezzati.

