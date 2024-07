È in corso una protesta al carcere di Viterbo, dopo la morte di un detenuto

Dal pomeriggio di mercoledì è in corso una protesta dei detenuti nel carcere di Viterbo, in Lazio, scoppiata dopo la morte di un detenuto di 32 anni. Non è chiaro quale sia la causa del decesso, ma al momento non sembra essersi trattato di un suicidio. La protesta sta coinvolgendo una sezione con circa 50 detenuti: sono stati incendiati dei materassi e sul posto sono arrivati polizia, ambulanze e vigili del fuoco.

Giovedì scorso c’era stata una rivolta simile al carcere di Sollicciano, a Firenze, cominciata a seguito del suicidio di un detenuto di vent’anni e alla quale avevano partecipato circa 80 detenuti. La maggior parte di loro era poi stata trasferita in altre carceri, dopo che le sezioni nelle quali vivevano erano state dichiarate inagibili a causa della presenza di topi, cimici, piccioni, muffa e gravi infiltrazioni d’acqua, oltre a un caldo insopportabile nei mesi estivi e al forte freddo durante l’inverno.