È morto Benito Nonino, della grappa Nonino

È morto Benito Nonino, l’imprenditore friulano della distilleria Nonino, nota in tutto il mondo. Negli anni Settanta, insieme alla moglie Giannola Bulfoni, Nonino cambiò il modo in cui si fa la grappa e fondò un premio letterario molto stimato in ambito editoriale, il Premio Nonino. Aveva 90 anni.

Nonino era il bisnipote di Orazio Nonino, il fondatore della distilleria di famiglia. Nel 1973 lui e Bulfoni commercializzarono la prima grappa prodotta da un singolo vitigno, utilizzando le vinacce dell’uva Picolit. Fino a quel momento la grappa era considerata una bevanda rustica, ottenuta con prodotti di scarto, mentre da allora è considerata una bevanda alcolica che può avere una buona qualità, in modo simile al vino.

L’imprenditore è morto nella casa di famiglia a Percoto, in provincia di Udine. L’azienda di famiglia attualmente è gestita dalle tre figlie di Nonino e Bulfoni, Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino. Anche la nipote Francesca Bardelli Nonino lavora nell’azienda.