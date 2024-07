A Varese due carabinieri sono stati fermati dopo un intervento per un presunto spaccio, durante il quale avrebbero accoltellato un uomo

Domenica due carabinieri sono stati fermati e sospesi in provincia di Varese con l’accusa di aver accoltellato un uomo a Castiglione Olona, pochi chilometri a sud della città. In base a quanto comunicato dalla procura di Varese, i due «sarebbero intervenuti in un’area boschiva ove era in corso una presunta attività di spaccio di stupefacenti» e lo avrebbero fatto «liberi dal servizio e in assenza di alcun ordine d’impiego». L’uomo sarebbe straniero e secondo la procura è ricoverato in prognosi riservata.