Il presidente del Brasile Lula ha annullato una visita nello stato brasiliano di Santa Catarina dopo che il presidente argentino Javier Milei aveva fissato un incontro nella stessa zona

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva (detto anche solo Lula), di sinistra, ha annullato una visita nello stato meridionale brasiliano di Santa Catarina prevista per il prossimo fine settimana dopo che il presidente ultraliberista dell’Argentina, Javier Milei, ha confermato la sua presenza in quella stessa zona e negli stessi giorni per un incontro con l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, di estrema destra. L’incontro di Bolsonaro con Milei e la visita di Lula sarebbero avvenuti praticamente in contemporanea e a pochi chilometri di distanza.

Lula e Milei non si sono mai parlati direttamente e durante la permanenza di Milei in Brasile non è stato previsto alcun incontro tra i due, nonostante i due paesi abbiano significative relazioni commerciali. Nei mesi scorsi il presidente argentino aveva dato al suo omologo brasiliano del «corrotto», facendo riferimento alla sua passata accusa e incarcerazione per corruzione poi annullata dalla Corte Suprema del paese. Durante un’intervista, qualche giorno fa, Lula ha detto che Milei deve delle scuse a lui e al paese per aver detto «molte sciocchezze» sul suo conto: «Non ho parlato con il presidente dell’Argentina perché penso che lui debba scusarsi con il Brasile e con me». Milei ha replicato dicendo di non aver «fatto nulla di male» e continuato ad attaccare Lula anche su X (Twitter), definendolo un «dinosauro idiota».

