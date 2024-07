In Sierra Leone il matrimonio precoce è diventato un reato punibile con almeno 15 anni di carcere

Martedì il presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio ha firmato una legge, già approvata dal parlamento a fine giugno, che criminalizza il matrimonio di bambine e ragazze con meno di 18 anni. Il reato sarà punito con 15 o più anni di carcere, e con una multa equivalente a circa 3.700 euro. Saranno imputabili lo sposo, i genitori o i tutori della ragazza e anche gli invitati al matrimonio.

Secondo il ministero della Salute un terzo delle ragazze in Sierra Leone si sposa prima di compiere la maggiore età. L’Unicef nel 2017 ha stimato la presenza di 800mila spose bambine, di cui la metà con meno di 15 anni, in un paese di 9 milioni di persone. I matrimoni precoci sono collegati con le gravidanze precoci, che in Sierra Leone sono la causa di centinaia di morti per parto.