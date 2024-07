Jannik Sinner ha battuto Matteo Berrettini al secondo turno del torneo di Wimbledon

Mercoledì sera il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il connazionale Matteo Berrettini al secondo turno del torneo di Wimbledon per tre set a uno (7-6, 7-6, 2-6, 7-6). Prima d’ora i due si erano affrontati solo una volta, nel 2023, ai sedicesimi del Masters 1000 di Toronto, dove vinse sempre Sinner per due set a zero. Sinner è al primo posto della classifica mondiale dei tennisti e venerdì 5 luglio sfiderà al terzo turno il serbo Miomir Kecmanovic, che sempre mercoledì aveva battuto l’olandese Tallon Griekspoor per tre set a due.

Wimbledon è uno dei quattro grandi tornei della stagione tennistica e finora nessun tennista italiano ha mai vinto il suo torneo singolare; ci riuscirono nel doppio soltanto Sara Errani e Roberta Vinci, nel 2014, mentre Berrettini ci andò molto vicino tre anni fa, arrivando in finale e perdendo tre set a uno contro Novak Djokovic, il numero due del ranking mondiale, che nel 2023 perse contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sempre mercoledì Fabio Fognini ha battuto il norvegese Casper Ruud per tre set a uno (6-4, 7-5, 6-7, 6-3), mentre al secondo turno del singolo femminile Jasmine Paolini, la quinta italiana di sempre ad arrivare in finale al Roland Garros, ha battuto per due set a zero la belga Greet Minnen.